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Али Асадов обсудил с Ираклием Кобахидзе стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

Политика Материалы 5 августа 2025 11:36 (UTC +04:00)
Али Асадов обсудил с Ираклием Кобахидзе стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Фото: Кабинет Министров

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ – Находящийся с рабочим визитом в городе Туркменбаши премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 5 августа провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, Али Асадов передал грузинскому коллеге приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ираклий Кобахидзе выразил благодарность за теплые слова и в свою очередь попросил передать его приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией в различных сферах. Обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, энергетической, гуманитарной и других областях.

Али Асадов обсудил с Ираклием Кобахидзе стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Али Асадов обсудил с Ираклием Кобахидзе стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Али Асадов обсудил с Ираклием Кобахидзе стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Али Асадов обсудил с Ираклием Кобахидзе стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
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