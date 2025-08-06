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Кыргызстан И Южная Корея будут сотрудничать в сфере законодательных исследований

Кыргызстан Материалы 6 августа 2025 01:10 (UTC +04:00)
Кыргызстан И Южная Корея будут сотрудничать в сфере законодательных исследований
Фото: Жогорку Кенеш

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Руководитель аппарата Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызской Республики Алайбек Алымбаев и глава Исследовательской службы Национальной Ассамблеи Республики Корея Ли Кван Ху подписали меморандум о взаимопонимании, передает Trend.

Согласно информации, документ предусматривает сотрудничество между Центром развития парламента и демократии при Жогорку Кенеше и Исследовательской службой Национальной Ассамблеи Республики Корея в сфере законодательных научных исследований и обмена опытом.

Среди ключевых задач меморандума - развитие парламентской аналитики, обмен знаниями, проведение научного анализа законодательства и его влияния на социально-экономическую сферу, а также расширение международного межпарламентского взаимодействия.

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