Объем перевозок по Среднему коридору вырос на 90% за последние три года - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок по Среднему коридору с 2022 года увеличился на 90 процентов, а время транзита по маршруту значительно сократилось.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на пленарном заседании в рамках третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) в Авазе (Туркменистан).

По его словам, контейнерные поезда из ряда китайских городов достигают столицы Азербайджана Баку всего за 10–12 дней, что подчеркивает растущую значимость Среднего коридора как стратегически важного маршрута международной торговли.

“Интеграция транспортной инфраструктуры Азербайджана и стран Центральной Азии формирует основу для более широкой евразийской взаимосвязанности. В этом контексте он подчеркнул значение сотрудничества в рамках Специальной программы ООН для стран SPECA.

Премьер-министр напомнил, что в ноябре 2023 года в Баку прошел саммит SPECA, приуроченный к 25-летию программы. Ключевыми итогами мероприятия стали Бакинская декларация и Дорожная карта цифровизации Среднего коридора, направленные на расширение регионального сотрудничества и интеграцию в мировую экономику.

Говоря о перспективах цифровой интеграции, А.Асадов подчеркнул, что Азербайджан реализует инициативу цифровой трансформации, в том числе через масштабный проект «Цифровой шелковый путь», который предусматривает строительство транскаспийского волоконно-оптического кабеля.