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Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)

Общество Материалы 5 августа 2025 19:12 (UTC +04:00)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Начаты работы по реставрации расположенного в городе Нахчыван великолепного памятника азербайджанской национальной архитектуры и одной из жемчужин восточной архитектуры Мавзолея Момине-хатун.

Об этом Trend сообщили в министерстве культуры Нахчыванской Автономной Республики.

Было отмечено, что в соответствии с соглашением, подписанным между министерством культуры Нахчыванской Автономной Республики и компанией "Atelier Erich Pummer GmbH", 5 августа рабочая группа компании прибыла в Нахчыван.

Компанией ведутся работы по созданию соответствующей инфраструктуры на территории для начала реставрации.

Отметим, что 22 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реставрации и консервации историко-архитектурного памятника мирового значения Мавзолея Момине-хатун в городе Нахчыван".

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Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)
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