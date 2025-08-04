Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Открытое первенство города Сумгайыт, прошедшее 3 августа в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе, успешно завершилось.

Как передает Trend, в соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из Абшеронского ОСК, Сумгайытского ОСК и Хырдаланского отделения клуба "Оджаг Спорт", представляющих Абшерон-Хызинский регион.

Гимнасты выступили в программе многоборья по возрастным категориям: малыши, дети, подростки и юниоры. Спортсмены, отличившиеся на отборочном этапе, были награждены медалями и дипломами.

Малыши:

- 2018 года рождения: I и II места - Сумгайытский ОСК, III место - Абшеронский ОСК;

- 2019 года рождения: I, II и III места - Хырдаланское отделение клуба "Оджаг Спорт";

Дети

2015-2017 годов рождения - I место - Сумгайытский ОСК, II место - Хырдаланское отделение клуба "Оджаг Спорт", III место - Абшеронский ОСК;

Подростки

2012 года рождения - I и II места - Абшеронский ОСК, III место - Сумгайытский ОСК;

2013-2014 годов рождения - I и II места - Абшеронский ОСК, III место - Сумгайытский ОСК;

Юниоры

2010-2011 годов рождения - I место - Абшеронский ОСК, II и III места - Сумгайытский ОСК.

На протяжении всего соревнования гимнасты отличались высокой мотивацией и эстетичными выступлениями.

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