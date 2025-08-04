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Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 4 августа 2025 14:47 (UTC +04:00)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Открытое первенство города Сумгайыт, прошедшее 3 августа в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе, успешно завершилось.

Как передает Trend, в соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из Абшеронского ОСК, Сумгайытского ОСК и Хырдаланского отделения клуба "Оджаг Спорт", представляющих Абшерон-Хызинский регион.

Гимнасты выступили в программе многоборья по возрастным категориям: малыши, дети, подростки и юниоры. Спортсмены, отличившиеся на отборочном этапе, были награждены медалями и дипломами.

Малыши:

- 2018 года рождения: I и II места - Сумгайытский ОСК, III место - Абшеронский ОСК;

- 2019 года рождения: I, II и III места - Хырдаланское отделение клуба "Оджаг Спорт";

Дети

2015-2017 годов рождения - I место - Сумгайытский ОСК, II место - Хырдаланское отделение клуба "Оджаг Спорт", III место - Абшеронский ОСК;

Подростки

2012 года рождения - I и II места - Абшеронский ОСК, III место - Сумгайытский ОСК;

2013-2014 годов рождения - I и II места - Абшеронский ОСК, III место - Сумгайытский ОСК;

Юниоры

2010-2011 годов рождения - I место - Абшеронский ОСК, II и III места - Сумгайытский ОСК.

На протяжении всего соревнования гимнасты отличались высокой мотивацией и эстетичными выступлениями.

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Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
Завершилось первенство города Сумгайыт по художественной гимнастике (ФОТО)
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