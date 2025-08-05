БАКУ /Trend/ - 5 августа в городе Туркменбаши в рамках рабочей поездки премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, Али Асадов передал Президенту Туркменистана приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил за переданные приветствия и попросил передать его приветствия Президенту Азербайджана.

В ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества стран в сферах, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!