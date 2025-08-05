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Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана

Политика Материалы 5 августа 2025 20:54 (UTC +04:00)
Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 5 августа в городе Туркменбаши в рамках рабочей поездки премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, Али Асадов передал Президенту Туркменистана приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил за переданные приветствия и попросил передать его приветствия Президенту Азербайджана.

В ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества стран в сферах, представляющих взаимный интерес.

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