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Предпринимаются шаги по экологической реабилитации освобожденных территорий - Эльчин Юсубов

Общество Материалы 4 августа 2025 19:55 (UTC +04:00)
Предпринимаются шаги по экологической реабилитации освобожденных территорий - Эльчин Юсубов

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Предпринимаются важные шаги по ликвидации минной опасности на освобожденных территориях и по их экологической реабилитации.

Об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на церемонии открытия VI летнего лагеря диаспорской молодежи в Ханкенди, сообщает Trend.

Э.Юсубов подчеркнул, что после 44-дневной войны до сегодняшнего дня около 400 гражданских лиц и военных погибли или были тяжело ранены в результате разрыва мин.

"Кроме того, необходимо отметить, что в период оккупации разрушалась экологическая среда, незаконно эксплуатировались наши природные ресурсы – реки, леса, земли, нарушался природный баланс, наносился непоправимый ущерб окружающей среде. Азербайджан определил решение этих проблем как приоритетные направления, и в настоящее время предпринимаются серьезные шаги как по устранению минной опасности, так и по экологической реабилитации", - отметил он.

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