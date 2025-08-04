Азербайджан оценил возможности сотрудничества с DP World в области "умных" транспортных систем

БАКУ /Trend/ - Азербайджан оценил возможности сотрудничества с компанией DP World в области "умных" транспортных систем.

Как сообщает Trend, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в "X".

"В Абу-Даби прошла встреча с Ювражем Нарайаном, заместителем генерального директора DP World, компании, специализирующейся на портовых услугах и зонах свободной торговли. Мы обсудили вопросы оцифровки портов и логистических коридоров, сотрудничества в области "умных" транспортных систем, решений для мобильности на основе данных, рассмотрения возможностей создания совместного предприятия и инвестиций. Мы также обсудили вопросы обмена опытом в области интеграции и модернизации инфраструктуры и перехода на грузоперевозки с блочными поездами, работающими по фиксированному графику", - говорится в публикации.

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