Иран рассчитывает увеличить товарооборот с Пакистаном до $10 млрд в год - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ – Уверен, что в ближайшее время товарооборот между Ираном и Пакистаном достигнет 10 миллиардов долларов в год.

Как передает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде.

По его словам, на сегодняшний день объем двусторонней торговли составляет около 3 миллиардов долларов в год.

Пезешкиан отметил, что стороны провели переговоры по вопросам расширения сотрудничества в экономической и других сферах, по итогам которых были подписаны 12 двусторонних документов.

Президент подчеркнул важность развития железнодорожных, морских и сухопутных маршрутов для грузоперевозок, модернизации приграничных рынков и создания совместных свободных экономических зон. По его словам, эти направления являются ключевыми для углубления ирано-пакистанских отношений, и в ходе визита по ним состоялся конструктивный диалог.

Отметим, что сегодня в Исламабаде было подписано 12 соглашений о сотрудничестве между Ираном и Пакистаном в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, правосудие и юридическое взаимодействие, промышленность, наука и технологии, транзит и грузоперевозки, культурное наследие и торговля.