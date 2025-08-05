Азербайджан превращает географические ограничения в возможности - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Несмотря на статус страны, не имеющей выхода к морю, транспортная политика Азербайджана и новая современная инфраструктура превратили географические ограничения в возможности.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на пленарном заседании в рамках третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), в Авазе (Туркменистан).

Среди ключевых достижений, обеспечивающих эту роль, он упомянул крупнейший на Каспии торговый флот, насчитывающий более 50 судов, а также судостроительный завод, на котором сейчас строится 10 кораблей.

В ближайшие годы пропускная способность Бакинского международного морского торгового порта увеличится до 25 миллионов тонн грузов. Эту инфраструктурную базу дополняют железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, девять международных аэропортов и крупнейшая в регионе компания по грузовым авиаперевозкам, что в совокупности делает Азербайджан одним из ключевых международных транспортных хабов.