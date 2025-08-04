Создан Карабахский региональный филиал ООО «Азтелеком»

БАКУ /Trend/ - В целях более гибкой и эффективной организации услуг по всей стране ООО «Азтелеком», входящее в холдинг AZCON, внедрило ряд изменений в свою организационную структуру.

Как сообщает Trend со ссылкой на ООО, эти изменения направлены на оптимизацию управления, повышение качества региональных услуг и эффективное управление инфраструктурой.

Так, в ООО «Азтелеком» создан Карабахский региональный филиал. В состав нового филиала вошли 15 районных и городских отделений, включая Бардинское, Тертерское, Кяльбаджарское, Агджабединское, Агдеринское, Агдамское, Лачинское, Ходжалинское, Шушинское, Ханкендинское, Ходжавендское, Губадлинское, Физулинское, Джебраильское и Зангиланское.

Создание Карабахского регионального филиала – это не просто структурное изменение. Этот шаг также способствует повышению доступности и качества телекоммуникационных услуг на фоне ускорения процесса заселения региона, а также обеспечивает оперативную техническую поддержку, расширение цифровой инфраструктуры, поддержку социально-экономического развития и увеличение возможностей трудоустройства.

Создание Карабахского регионального филиала также имеет большое значение с точки зрения полной и эффективной интеграции региона в общую телекоммуникационную сеть страны.

В настоящее время организационная структура ООО «Азтелеком» состоит из 8 региональных филиалов и 7 центров услуг связи, в целом 15 единиц управления. Такая структурная модель не только повышает гибкость управления в регионах, но и позволяет более эффективно и качественно предоставлять клиентоориентированные услуги.

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