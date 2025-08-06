Иран увеличивает количество пробуренных скважин

БАКУ/ Trend/ - За первые четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) в Иране было пробурено и расширено 48 нефтяных и газовых скважин, что на 17 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Национальной иранской буровой компании (NIDC) Хамидреза Шафии, передает Trend.

Из общего числа скважин 11 являются эксплуатационными, а 37 проходят этап ремонта.

По информации NIDC, работы велись на различных участках страны:

40 скважин — на территории Национальной компании по южным нефтяным зонам,

2 — на территории Морской нефтяной компании,

2 — на территории Компании по разработке и инжинирингу нефти,

1 — на территории Компании по центральным нефтяным зонам,

3 скважины пробурены и обустроены на других объектах.

Общая глубина буровых работ за отчётный период составила 41 500 метров. В настоящее время 18 из 64 буровых установок компании задействованы в активных проектах на суше и море.

На территории Ирана эксплуатируются 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. Из них:

37 нефтяных и 5 газовых — разрабатываются Национальной компанией по южным нефтяным зонам,

14 нефтяных и 13 газовых — находятся в управлении Компании по центральным нефтяным зонам,

5 нефтяных — принадлежат Нефтегазодобывающей компании Арвандан,

18 нефтяных и 3 газовых — находятся под управлением Морской нефтяной компании,

1 газовое месторождение — разрабатывает Нефтегазовая компания Парс.

Общие запасы углеводородов Ирана составляют около 1,2 триллиона баррелей в нефтяном эквиваленте. При этом страна располагает технологиями, позволяющими извлечь до 340 миллиардов баррелей, что составляет лишь 30% от общих запасов. Оставшиеся 70% пока остаются неосвоенными из-за технологических ограничений.