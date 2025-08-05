МЧС и МВД Азербайджана призвали население соблюдать меры пожарной безопасности

БАКУ /Trend/ - В рамках защиты экологической безопасности на территории Азербайджана, включая освобожденные районы, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел страны продолжают непрерывную работу по профилактике и предупреждению пожаров.

Как передает Trend, об этом говорится в совместном обращении двух ведомств к населению по вопросам пожарной безопасности.

«С учетом того, что в летний сезон наблюдаются жаркие и засушливые погодные условия, что повышает риск возгораний в лесных массивах и на открытых участках, призываем всех строго соблюдать соответствующие правила безопасности во время выездов на природу. К сожалению, как показывают проведенные исследования, подавляющее большинство пожаров в лесных массивах происходит по причине человеческой халатности. Непотушенные окурки, сжигание сухой травы, а также неосторожное обращение с огнем могут привести к пожарам и уничтожению зеленых насаждений. Давайте организовывать наш отдых на природе таким образом, чтобы не наносить окружающей среде трудновосполнимый ущерб, компенсация которого потребует долгих лет. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не забывайте: обеспечение экологической безопасности и защита лесных массивов - одна из наших главных обязанностей как граждан», - подчеркивается в обращении.