Бишкек и Астана становятся ближе - рост торговли, новые проекты и предстоящий визит Токаева в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Казахстан - соседние страны с многолетними дипломатическими и экономическими связями, которые постоянно развиваются с момента установления дипотношений в октябре 1992 года. Важным шагом стало подписание в апреле 2024 года Договора об углублении и расширении союзнических отношений во время визита Президента Садыра Жапарова в Казахстан. Сегодня сотрудничество активно укрепляется - растет торговля, реализуются совместные проекты, а в текущем году ожидается официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан; подготовку к этому визиту обсуждали Президент Жапаров и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в августе в Чолпон-Ате.

Одним из наглядных показателей сближения двух стран является растущий товарооборот. Согласно данным Национального комитета по статистике Кыргызстана, объем торговли между странами с января по май 2025 года достиг 566 миллионов 369 тысяч долларов, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Казахстан остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Кыргызстана, занимая третье место после Китая и России. На него приходится 9,8 процента от общего товарооборота страны. Это подтверждает взаимозависимость экономик двух государств и их важность друг для друга.

Однако структура торговли неоднородна. Экспорт из Кыргызстана в Казахстан сократился на 13 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 142 миллиона 557 тысяч долларов. Тем не менее удельный вес экспорта из Казахстана в общем объеме экспорта Кыргызстана остается значительным - 17,1 процента. Это говорит о важности казахстанского рынка для кыргызских производителей. Одновременно с этим импорт из Казахстана увеличился на 19,2 процента и достиг 423 миллионов 812 тысяч долларов. Его доля в общем объеме импорта составила 8,6 процента.

Основу импорта составляют товары широкого потребления и промышленного назначения: минеральная и газированная вода с сахаром - на 22,9 миллиона долларов, пшеничная мука - на 17,2 миллиона, пшеница - на 13,8 миллиона, цемент - на 7,1 миллиона долларов. В то же время Кыргызстан экспортирует в Казахстан, в первую очередь, руды и концентраты драгоценных металлов (на 31,1 миллиона долларов), пластмассы и изделия из них (на 27,4 миллиона), предметы одежды (на 11,8 миллиона), тракторы (на 11,2 миллиона) и изделия из строительных материалов (на 9,6 миллиона).

Казахстан и Кыргызстан хотят увеличить товарооборот до 3 миллиардов долларов к 2030 году. В 2024 году торговля между странами уже достигла 1,5 миллиардов долларов, поэтому такая цель кажется вполне достижимой.

В инвестиционной сфере также наблюдается позитивная динамика. За первые три месяца 2025 года прямые инвестиции из Казахстана в Кыргызстан составили 49 миллионов 900 тысяч долларов - почти в три раза больше, чем годом ранее. Кыргызская сторона также продемонстрировала активность, вложив в казахстанскую экономику за этот же период 27 миллионов 500 тысяч долларов, что превышает показатели 2024 года в пять раз.

Финансовые связи дополняются устойчивым денежным потоком между странами. Денежные переводы физических лиц из Казахстана в Кыргызстан в мае 2025 года составили около одного миллиона долларов, что делает Казахстан вторым после России источником трансфертов среди стран СНГ. Из Кыргызстана в Казахстан было переведено 390 тысяч долларов, что также указывает на тесные межличностные и деловые связи между гражданами двух стран.

Помимо торговли и инвестиций, страны развивают сотрудничество и в других важных секторах. Яркий пример - энергетика. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын. Этот масштабный проект с установленной мощностью в 1,860 мегаватта обойдется в 3,5 миллиарда долларов и обеспечит выработку 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Казахстану Камбаратинская ГЭС-1 нужна в основном для обеспечения поливной водой в летний период.

Кроме того, Казахстан и Кыргызстан подписали в феврале 2025 года дорожную карту по строительству малых ГЭС на территории Кыргызстана, что дополнительно стимулирует региональное развитие.

Еще одно важное направление сотрудничества - логистика. Страны планируют создать индустриальный торгово-логистический комплекс на границе и построить новую дорогу Алматы - Чолпон-Ата. Эти проекты направлены на развитие транзитного потенциала. Они не только упростят перемещение товаров и людей, но и дадут толчок развитию туризма, что особенно важно для приграничных регионов.

Отдельно можно выделить проект экономического коридора Алматы-Бишкек, который реализуется с 2014 года в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Его цель - сократить время в пути между городами, создать общий рынок для медицинских, образовательных и туристических услуг, а также наладить поставки сельхозпродукции на оптовые рынки.

Сотрудничество затрагивает и водную сферу. Согласно заключённому соглашению, в 2025 году Кыргызстан поставит Казахстану 580 миллионов кубометров воды по рекам Чу и Талас. Эти реки имеют ключевое значение для сельского хозяйства южных регионов Казахстана. Несмотря на периоды маловодья, стороны демонстрируют готовность к диалогу и поиску компромиссов

Безусловно, остаются и вызовы. Очереди на границе, особенно из грузового транспорта, свидетельствуют о необходимости улучшения таможенных процедур. Однако именно через решение подобных практических вопросов и происходит реальное сближение государств.

В целом, Кыргызстан и Казахстан движутся в сторону более глубокого экономического и стратегического сближения. Намеченные цели, в том числе доведение товарооборота до 3 миллиардов долларов, выглядят реалистично на фоне уже достигнутых результатов. Совместные проекты, взаимные инвестиции, устойчивые деловые связи, а также общее видение будущего говорят о том, что у двух стран есть прочная база для движения вперед.