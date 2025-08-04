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В Азербайджане повышен возрастной предел пребывания работников прокуратуры на службе

Политика Материалы 4 августа 2025 16:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышен возрастной предел пребывания работников прокуратуры на службе
Фото: Генпрокуратура

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Повышен возрастной предел пребывания прокурорских работников на службе в прокуратуре.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменении, внесенном Президентом Ильхамом Алиевым в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры".

Согласно закону, возрастной предел пребывания прокурорских работников на службе в прокуратуре повышен с 60 до 65 лет.

Сотрудникам, принятым на работу в порядке перевода в прокуратуру, звания будут присвоены после прохождения собеседования.

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