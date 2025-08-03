Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате комплексной оперативно-розыскных мероприятий и мероприятий таможенного контроля, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления, в очередной раз обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотического средства в крупного объеме – марихуаны.

Как сообщает Trend со ссылкой Управление прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджана, на таможенном посту «Юг-Астара» транспортное средство, перевозившее «перец» из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию, транзитом через территорию Азербайджанской Республики, подверглось тщательному досмотру с использованием служебной собаки.

В ходе досмотра на дне ящиков с перцем обнаружено 154 прямоугольных пакета, обсыпанных перцем и скрытых от таможенного контроля, а также марихуана общим приблизительным весом 103 кг 395 г.

В ходе проверки в нижней части ящиков с перцем были обнаружены 154 прямоугольных упаковки с наркотическим средством — марихуаной, скрытые под слоем перца с целью уклонения от таможенного контроля. Общий вес изъятого вещества составил примерно 103 килограмма 395 граммов.

По данному факту ведется расследование.