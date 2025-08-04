В Азербайджане увеличилось потребление газа в I полугодии 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года в Азербайджане было потреблено 2,418 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, этот показатель на 137 миллиардов кубометров или на 6 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в Азербайджане было потреблено 2,281 миллиарда кубометров природного газа.

Отметим, что в отчетный период с месторождений, которыми SOCAR эксплуатирует самостоятельно или в качестве основного акционера, добыто около 2 миллиардов кубометров газа, что на 8,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем добычи газа в стране вырос примерно на 1,4 процента и составил 12,7 миллиарда кубометров.