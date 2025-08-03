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Назван объем перевалки TEU-контейнеров в Бакинском порту за январь-июнь

Экономика Материалы 3 августа 2025 10:40 (UTC +04:00)
Назван объем перевалки TEU-контейнеров в Бакинском порту за январь-июнь

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В Бакинском международном морском порту по итогам первых шести месяцев 2025 года АЖД было перевалено более 3,9 миллиона тонн грузов, что на 6,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

В первом полугодии количество переваленных в порту TEU-контейнеров (в двадцатифутовом эквиваленте) превысило 53 тысячи, что на 71,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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