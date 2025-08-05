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Азербайджан рассматривает возможность создания совместного Центра исследований и разработок в области ИИ с ОАЭ

Экономика Материалы 5 августа 2025 17:12 (UTC +04:00)
Азербайджан рассматривает возможность создания совместного Центра исследований и разработок в области ИИ с ОАЭ
Фото: Рашад Набиев / X

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан совместно с ОАЭ рассматривает возможность создания совместного центра исследований и разработок в области искусственного интеллекта.

Как передает Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в X.

"В Абу-Даби мы провели встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом аль-Джабером. На встрече мы обсудили вопросы расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровизации, повышения кадрового потенциала, организации обучающих, обменных и стипендиальных программ.

Мы также обменялись мнениями о создании совместного центра исследований и разработок в области искусственного интеллекта, изучении совместных инвестиционных возможностей, а также об организации совместного фонда рискового капитала", - говорится в публикации.

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