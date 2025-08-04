Азербайджан пригласил компанию из ОАЭ на Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджан оценил возможности сотрудничества с одной из технологических и телекоммуникационных компаний ОАЭ - Etisalat.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, передает Trend.

"В рамках визита в ОАЭ прошла встреча с Джассимом Мохаммедом, председателем Etisalat, одной из ведущих мировых технологических и телекоммуникационных компаний. Мы выразили благодарность руководству компании за то, что они поделились с нами ценным опытом, полученным на COP28 в Дубае, в рамках подготовки к проведению COP29 в Баку. Мы также обсудили обмен опытом, консультационную поддержку и возможности дальнейшего сотрудничества в области телекоммуникаций. В то же время мы обменялись мнениями о проектах, реализуемых в сфере городского транспорта. Руководство Etisalat было приглашено на Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), которая пройдет в Баку с 17 по 28 ноября 2025 года", - отмечается в публикации.

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