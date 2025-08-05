Расширены источники финансирования для укрепления соцзащиты и материально-технической базы полиции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Для усиления социальной защиты и укрепления материально-технической базы органов полиции расширены источники финансирования деятельности полиции.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке к закону "О полиции", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, в целях усиления социальной защиты сотрудников полиции и укрепления материально-технической базы органов полиции на казенный счет органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, будут перечисляться следующие средства:

- 5 процентов средств, перечисленных в государственный бюджет в период предварительного расследования по возмещению ущерба, причиненного государству в результате преступления по уголовным делам и другим материалам уголовного преследования, расследуемым органами полиции;

- 5 процентов средств, поступивших в государственный бюджет от уплаты за освобождение лица от уголовной ответственности в порядке, установленном Уголовным кодексом, по уголовным делам, расследуемым органами полиции.

Порядок использования предусмотренных средств будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Глава государства подписал указ в связи с исполнением соответствующего закона.