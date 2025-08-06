Узбекистан и Китай расширяют экономическое сотрудничество

ТАШКЕНТ /Trend/ - АО «Компания Ташкент Инвест» и китайская компания SUMEC International Technology & Trade Co., Ltd. заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Китаем, передает Trend.

Согласно информации, стороны договорились о продвижении инвестиционного потенциала Специальной промышленной зоны «Янги Авлод», общий объём инвестиций в которую составит 100 млн долларов США.

Соглашение было достигнуто в ходе встречи с председателем правления SUMEC, в рамках которой обсуждались перспективы финансирования инвестиционных проектов на сумму от 1 млн долларов посредством создания специализированной инвестиционной платформы.

В числе рассмотренных направлений - строительство коммерческих объектов и инфраструктуры, реализация совместных промышленных проектов с применением технологий SUMEC, а также модернизация энергетической и транспортной инфраструктуры.

Отдельно обсуждалась подготовка Узбекско-Китайского бизнес-форума, который планируется провести в IV квартале 2025 года.

В завершение встречи стороны официально подписали соглашение о партнёрстве.