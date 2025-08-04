Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано карбамида на сумму 92,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на июльский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, объем экспорта карбамида увеличился на 39,8 миллиона долларов США или на 75,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда из Азербайджана было экспортировано карбамида на сумму 52,6 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-июне текущего года объем экспорта ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1,8 миллиарда долларов США.