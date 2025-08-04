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Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида

Экономика Материалы 4 августа 2025 03:29 (UTC +04:00)
Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано карбамида на сумму 92,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на июльский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, объем экспорта карбамида увеличился на 39,8 миллиона долларов США или на 75,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда из Азербайджана было экспортировано карбамида на сумму 52,6 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-июне текущего года объем экспорта ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1,8 миллиарда долларов США.

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