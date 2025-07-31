Задержанный СГБ Азербайджана вице-президент французской компании дал показания в суде

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении задержанного в Азербайджане вице-президента известной французской компании SAUR, гражданина Франции марокканского происхождения Анасса Дерраза, обвиняемого в получении взятки в крупном размере и других преступлениях.

Как сообщает Trend, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Фарида Намазова обвиняемый дал показания.

Он сообщил, что прибыл в Азербайджан с деловым визитом.

"Я хотел инвестировать в водную инфраструктуру Азербайджана. На второй день после приезда в страну я дал показания в административном здании СГБ. Меня обвиняют в пассивной коррупции и участии в легализации имущества, приобретенного преступным путем. В связи с произошедшим могу сказать, что в октябре 2022 года ко мне обратился офис Фархада Ахмедова. Лондонский суд постановил заморозить его имущество в связи с разводом с супругой. Поэтому Фархад Ахмедов обратился ко мне для решения вопроса, связанного с расчетом ежегодных расходов на его яхту стоимостью 500 миллионов долларов (исходя из суммы в 16 миллионов долларов в год), а также для урегулирования других юридических вопросов.

Он узнал о моей деятельности в качестве консультанта и связался со мной. В тот период я управлял миллиардными проектами с компанией "Viola". Все знали меня в связи с моей способностью решать очень сложные проблемы. Мы с Фархадом Ахмедовым подписали контракт о том, что я буду оказывать им помощь в юридической сфере. Фархад Ахмедов также предоставил мне доверенность, чтобы я занимался его делом. Прошу добавить это в материалы дела", - сказал он.

Суд заявил, что этот документ прилагается к материалам дела.

Продолжив, A. Дерраз сказал, что на основании этой доверенности он являлся стратегическим консультантом Ф.Ахмедова по вопросам, связанным с его яхтой "Luna".

"Будучи стратегическим консультантом и руководителем команды, от имени Ф.Ахмедова я проводил процедуры, связанные с яхтой. Моей обязанностью был надзор за юридическими процедурами", - отметил он.

A.Дерраз также сказал, что хочет ответить на каждое из обвинений.

"Сумма аванса, о которой я упоминал ранее, составляла 200 тысяч долларов. Если бы мне удалось остановить заморозку, он заплатил бы мне 2 миллиона долларов. Мы сравнивали эту цифру с активом в 500 миллионов долларов. Мы пытались быстро устранить проблему. Потому что по техническим причинам стоимость яхты снижалась каждый день. На момент подписания договора Беналла уже был уволен из администрации президента Франции Макрона, и во Франции велось расследование в отношении Беналла. Фархад Ахмедов рассказал мне о Беналла, что тот поддерживал его жену в вопросах, связанных с ней, был профессионалом в своей работе и имел хорошие связи в Дубае. Ф.Ахмедов также заявил об этом в своих показаниях. Я просто работал с Фархадом Ахмедовым, помогал им и предоставлял информацию", - сказал он.

Процесс отложен в связи с необходимостью перевода с английского языка документов, приложенных к материалам дела.

Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Отметим, что в уголовном деле, расследуемом Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, бывший глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR, оборот которой составляет миллиарды долларов, Анасс Дерраз обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на отмену в 2018 году международных санкций в отношении активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Ранее в зарубежной и местной прессе были опубликованы статьи по этому делу, в которых говорилось, что французские чиновники требовали взятку у Фархада Ахмедова, а взамен обещали, что его роскошная яхта «Luna» будет освобождена из-под международного ареста, а сам он будет защищен от санкций.

Согласно информации, часть суммы взятки, которая составляла миллионы долларов, Ф. Ахмедов перевел на счет Анасса Дерраза в AL HILAL BANK и на счет Александра Беналла в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Дерраз привлечен к ответственности в Азербайджане и ему запрещен выезд из страны, а в отношении А. Беналла подана заявка в Интерпол об объявлении в международный розыск.

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики предъявила Анассу Дерразу обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём, в особо крупном размере), а также 32.5 и 311.3.3 (получение взятки в особо крупном размере) УК АР.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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