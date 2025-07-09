Участники IX совещания руководителей органов дипслужбы находятся в Ханкенди (ФОТО) (Дополнено)

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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Участники IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы" посетили город Ханкенди.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, делегация, ознакомилась с центральной частью Ханкенди, а также с масштабными строительными работами, проводимыми в городе.

Затем в Карабахском университете состоялась специальная сессия IX совещания руководителей органов дипломатической службы.

На мероприятии выступили заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

В ходе выступлений было отмечено важное значение визита руководителей органов дипломатической службы с точки зрения получения ими более полной информации о процессах и проводимой работе на освобожденных от оккупации территориях и ее доведения до мировой общественности.

В завершение состоялся концерт преподавателей и студентов факультета искусств университета.

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