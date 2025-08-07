Время доставки грузов из Китая в Турцию по Среднему коридору сократилось до 15 дней

БАКУ / Trend/ – Время доставки китайско-европейских грузовых поездов из Китая в Турцию по маршруту Среднего коридора сократилось до 15 дней.

Как сообщает Trend со ссылкой на Управление по коммуникациям при Администрации президента Турции, об этом заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Энвер Искурт на церемонии встречи и отправки поездов в Европу, прошедшей в Стамбуле.

В рамках мероприятия из Стамбула в Польшу (город Лодзь) и Венгрию (Будапешт) отправились два грузовых поезда, прибывших из Китая.

“Один из поездов начал движение из города Чэнду, доставив 508 тонн груза через перевал Алатав в Синьцзяне, по маршруту Среднего коридора и прибыл в турецкий Карс.

Из-за погодных условий на Каспийском море и длительных таможенных процедур путь занимал более 20 дней. Сокращение сроков до 15 дней стало важным шагом для Китая, Турции и Европы”, - сказал замминистра.

Э.Искурт подчеркнул, что следующей целью является сокращение времени в пути между Алатавом и Карсом до 10 дней.

Напомним, что в 2015 году Турция и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании для координации проекта Средний коридор с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Средний коридор — мультимодальный маршрут, соединяющий Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. С момента подписания меморандума о сотрудничестве между Китаем и Турцией в 2015 году маршрут активно развивается.

Было сказано что, повышение скорости доставки сделает маршруты Китай–Европа более конкурентоспособными, улучшит логистику и углубит интеграцию инициативы «Один пояс — один путь» с программой Средний коридор.