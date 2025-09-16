Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 16 сентября 2025 18:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве и дружбе

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Наши отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) основаны на братстве и дружбе. Подписанные сегодня многочисленные документы выведут наши связи на новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Подчеркнув, что каждый подписанный документ имеет большое значение, глава государства отметил: «Среди них я хотел бы особо отметить Совместную декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ выводит наши политические отношения на самый высокий уровень».

