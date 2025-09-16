Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень - Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Политика Материалы 16 сентября 2025 18:17 (UTC +04:00)
ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень - Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) особенно заинтересованы в укреплении и расширении двусторонних связей с дружественным Азербайджаном и хотят вывести их на более высокий уровень.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей сотрудничества, которое принесет пользу обеим сторонам и будет способствовать устойчивому развитию», - подчеркнул Президент ОАЭ.

Лента

Лента новостей

Читать все новости