Сахиба Гафарова прибыла в Малайзию с рабочим визитом

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 16-го сентября прибыла в город Куала-Лумпур Малайзии с рабочим визитом.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Куала-Лумпура делегацию встречали вице-президент Сената Датук Нур Джазлан бин Тан Шри Мохамед, секретарь Сената Мухд Суджайри бин Абдуллах, секретарь Палаты Представителей Низам Майдин бин Бача Майдин, посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов и другие официальные лица.

В ходе визита спикер Милли Меджлиса примет участие в 46-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Предусмотрены выступление Сахибы Гафаровой на сессии, а также ряд встреч с главами парламентских делегаций, принимающих участие в мероприятии.

