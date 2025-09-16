Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Политические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются очень успешно

Политика Материалы 16 сентября 2025 18:04 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Политические отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) развиваются очень успешно. Мы всегда находимся рядом друг с другом в международных организациях, поддерживаем друг друга.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

«Нас очень радуют недавние взаимные инвестиции. Углубляется сотрудничество в нефтегазовой сфере. Среди подписанных сегодня документов есть документ о сотрудничестве в транспортном секторе, которое имеет большие перспективы», - отметил глава государства.

Тэги:
