В Баку проходит церемония прощания с выдающимся исполнителем мугама Арифом Бабаевым

БАКУ/Trend/ - В Международном центре мугама проходит церемония прощания с выдающимся исполнителем мугама, кавалером государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народным артистом Азербайджана Арифом Бабаевым, сообщает Trend.

Мастер мугама и народных песен скончался сегодня на 88 году жизни после продолжительной болезни. Видный ханенде будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.

В церемонии прощания принимают участие государственные и общественные деятели, известные представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Отметим, что народный артист Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыхаджылы Агдамского района.

С начала 1960-х годов он начал свою профессиональную творческую деятельность в городе Баку, сначала в Азербайджанской государственной филармонии, а затем — в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в качестве солиста-исполнителя мугама. В мугам-операх запомнились его яркие образы Меджнуна («Лейли и Меджнун»), Керема («Асли и Керем»), Ашыга Гяриба и Джамала, и т.д.. Ханенде мастерски исполнил мугамы—дастгяхи «Шур», «Сегях», зарби—мугамы «Аразбары», «Карабах шикестеси». На протяжении многих лет с большим успехом представлял музыкальную культуру Азербайджана за рубежом, принимал участие в значимых событиях искусства страны, воспитал плеяду талантливых исполнителей.

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