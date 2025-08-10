Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Trend.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления из центра исламского мира по случаю подписания исторической мирной декларации между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в Белом доме 8 августа 2025 года.

Это яркое событие, озаряющее горизонт Южного Кавказа надеждой и гармонией. Это также важная веха, обогащающая историю, вдохновляющая мир, открывающая путь к дружбе, сотрудничеству и взаимному уважению.

Ваше превосходительство, это достижение является наглядным проявлением Вашего дальновидного лидерства, незаменимой самоотверженности и решительных усилий по формированию общего благополучного будущего. Благодаря Вашему мудрому руководству Азербайджанская Республика стала блестящим примером решимости, диалога, видения перспектив, способных объединять народы вокруг общих целей.

Как генеральный директор ИСЕСКО, я разделяю радость этого момента и гордость, которую он дарит Вашему народу. Это не просто договор, а дар будущим поколениям, фундамент, на котором будут процветать культуры, идеи и возможности. ИСЕСКО поддерживает Азербайджан и готов внести вклад в этот дух мира, взаимопонимания и сотрудничества во всех областях посредством инициатив в сфере образования, культуры, науки.

Пусть Всемогущий Аллах сделает этот новый период успешным, укрепит созданные им узы и дарует народам региона еще большие достижения, единство и процветание!

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам самые сердечные поздравления и высочайшее почтение по случаю этого исторического и вдохновляющего достижения. Эта яркая страница истории всегда будет ассоциироваться с Азербайджаном."