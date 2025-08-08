Армения приняла условия Президента Ильхама Алиева по Зангезурскому коридору

БАКУ/Trend/- Еще одно ожидаемое решение, которое будет принято в Вашингтоне - это принятие Ереваном условий Азербайджана по Зангезурскому коридору, сообщает Trend.

После Отечественной войны Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что должен быть обеспечен беспрепятственный наземный проезд из основной части Азербайджана в Нахчыван. Это требование Президента Ильхама Алиева было также принято Арменией.

Так, в Совместной декларации, которая будет подписана, подтверждается беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Таким образом, Зангезурский коридор становится реальностью.