Вырос объем денежных переводов из Казахстана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Казахстана в Азербайджан составил 25,884 млн долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,8 млн долларов США, или на 12,2% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Согласно информации, за отчетный период доля Казахстана в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 2,2%.

В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Казахстан составил 7,516 млн долларов США, что на 1,064 млн долларов США, или на 12,4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

За отчетный период доля Казахстана в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 1,5%.

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Казахстан составил 8,580 млн долларов США, в обратном направлении — 23,070 млн долларов США.

В целом в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 505,139 млн долларов США. Это на 21,6 млн долларов США, или на 4,1% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время за отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,177 млрд долларов США, что на 94,1 млн долларов США, или на 8,7% больше по сравнению с показателем 2024 года.