Гендиректор ИСЕСКО посетил Шушинскую среднюю школу №1 и Карабахский университет

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Всемирной исламской организации образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бен Мухаммед аль-Малик в рамках визита в Азербайджан посетил учебные заведения в Шуше и Ханкенди.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство науки и образования.

Сообщается, что генеральный директор вместе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым сначала ознакомился с современными условиями обучения, созданными в Шушинской полной средней школе №1 и встретился с учащимися.

Затем он посетил Карабахский университет и ознакомился с недавно построенными корпусами университета, условиями, созданными в аудиториях и лабораториях, а также с общежитием. В ходе встречи со студентами состоялся обмен мнениями об условиях, обеспечивающих учебную деятельность студентов в данном вузе, были сделаны памятные фотографии. Ректор университета Шахин Байрамов проинформировал гостя о деятельности учебного заведения.

В рамках визита генеральный директор и члены возглавляемой им делегации также ознакомились с клиникой Карабахского университета. Директор клиники, декан факультета медицинских наук и наук о здоровье Самир Бабаев предоставил подробную информацию о деятельности учреждения, созданных условиях и планах на будущее.

