Иран увеличил расходы на импорт из Турции в первом полугодии

БАКУ/Trend/ - Импорт Ирана из Турции в первом квартале текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) составил 1,98 млрд долларов при объёме 1,6 млн тонн, сообщает в пятницу Trend.

Как свидетельствуют данные Таможенной администрации страны, в стоимостном выражении импорт неэнергетических товаров из Турции увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года), однако по объёму снизился на 8%. Годом ранее Иран импортировал из Турции товары на сумму около 1,8 млрд долларов весом 1,75 млн тонн.

Основу иранского импорта из Турции составили различное оборудование, продовольствие, сырьё, текстиль и другие товары.

При этом общий товарооборот Ирана с Турцией за этот период составил 2,92 млрд долларов при объёме 3,13 млн тонн, что на 6,95% меньше в стоимостном выражении и на 25,3% меньше по объёму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за три месяца Иран импортировал неэнергетическую продукцию на сумму 13 млрд долларов весом 9 млн тонн. Это на 11,7% меньше по стоимости и на 4,35% меньше по объёму по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Иран отдаёт приоритет импорту жизненно необходимых товаров, одновременно ограничивая ввоз продукции, производимой внутри страны.