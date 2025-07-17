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Официальный Тегеран осудил антииранскую резолюцию Совета ЕС

Иран Материалы 17 июля 2025 09:42 (UTC +04:00)
Официальный Тегеран осудил антииранскую резолюцию Совета ЕС

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Официальный Тегеран осуждает новые санкции Совета Европейского союза против Ирана и считает их незаконными.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, утверждения о поддержке Ираном террористических актов в Европе необоснованны.

Бегаи отметил, что введение ЕС санкций против граждан Ирана на основании необоснованных обвинений противоречит принципам прав человека, и ответственность за это ложится на государства, предложившие данные санкции.

Отметим, что 15 июля Совет Европейского союза ввел санкции в отношении одного учреждения и восьми граждан Ирана. Было объявлено, что санкции вводятся из-за нарушений прав человека и трансграничных репрессий.

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