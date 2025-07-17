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Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)

Экономика Материалы 17 июля 2025 14:33 (UTC +04:00)
Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"В Ханое были проведены содержательные обсуждения с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зьеном в атмосфере взаимного доверия и дружбы, охватившие все направления двусторонних отношений. Третье заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан–Вьетнам под нашим сопредседательством стало важным шагом на пути укрепления торгово-экономического сотрудничества на основе стратегического партнёрства и завершилось продуктивно — принятием Плана действий на 2025–2027 годы, предусматривающего реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям", - отмечается в публикации министра.

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Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)
Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)
Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)
Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)
Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)
Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)
Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)
Принят трехлетний План действий между Азербайджаном и Вьетнамом (ФОТО)
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