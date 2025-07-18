Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу бомбардировки церкви Святого Семейства в секторе Газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, Трамп выразил разочарование произошедшим и дал понять, что не воспринимает инцидент положительно.

Во время разговора премьер-министр Израиля признал, что взрыв в церкви был ошибкой.

Дополнительные детали инцидента пока не раскрываются.