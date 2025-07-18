АБР будет сотрудничать с Азербайджаном по декарбонизации системы отопления

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) намерен сотрудничать с правительством Азербайджана в вопросах декарбонизации сектора отопления и интеграции возобновляемых источников тепла, сообщает Trend со ссылкой на Стратегию партнерства Азиатского банка развития (АБР) с Азербайджаном на 2025–2029 годы.

"Азербайджан является страной с ограниченными водными ресурсами и высокой зависимостью от трансграничных вод. Нехватка воды сопровождается потерями в водных системах (около 50%). Дефицит воды может усугубить региональные диспропорции и непропорционально затронуть сельское население и малоимущие слои общества. Помимо опреснения, для обеспечения водной безопасности крайне важны управление бездоходной водой (включая договоры с оплатой по результатам за сокращение потерь), повторное использование и экономия воды, и АБР поддержит эти усилия", — говорится в документе.

По мнению аналитиков банка, интеграция цифровых технологий, таких как картографирование с использованием геоинформационных систем, системы мониторинга в реальном времени и управление подземными водными активами, может значительно повысить эффективность управления водными ресурсами и готовность к чрезвычайным ситуациям.

"Кроме того, АБР поддерживает повышение энергоэффективности и внедрение Закона об рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности, который вступил в силу в 2022 году. Генерация энергии за счет переработки отходов и стратегии повышения энергоэффективности в коммунальных системах представляют собой масштабируемые модели, которые Азербайджан может применять", — отмечается в стратегии.

Отметим, что данный документ раскрывается для общественности до его рассмотрения Советом директоров АБР в соответствии с Политикой доступа к информации АБР.