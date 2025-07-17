БАКУ /Trend/ - Китай надеется на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном в области повышения конкурентоспособности Среднего коридора.

Об этом в четверг Trend заявил руководитель Высшего аудиторского органа Китая Хоу Кай в рамках 62-го заседания правления ASOSAI (Азиатская организация высших органов аудита) в Баку.

«Сегодня отношения между Китаем и Азербайджаном находятся на наивысшем уровне за всю историю. Политические и экономические связи двух стран остаются крепкими, поэтому я считаю, что мы переживаем пик двусторонних отношений», - отметил он.

Хоу Кай считает, что отношения между двумя странами создали очень хорошую среду для развития сотрудничества между двумя наднациональными институтами.

"Китай намерен увеличить инвестиции в Азию и продолжит поддерживать инициативу «Один пояс, один путь». Разумеется, Азербайджан является одной из основных стран, в которые направлены наши инвестиции, и мы надеемся в будущем увеличить вложения в эту страну. Азербайджан стал важным экономическим центром. Неслучайно географическое положение и благоприятный экономический климат страны позволяют осуществлять грузоперевозки с Востока на Запад и в обратном направлении безопасным и экономящим время способом", - сказал он.

Хоу Кай отметил важный вклад Азербайджана в развитие Среднего коридора: "Мы надеемся на дальнейшее расширение нашего сотрудничества с Азербайджаном в области повышения конкурентоспособности этого коридора",- добавил он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.

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