Представители Азиатской организации высших органов аудита избраны в правление INTOSAI

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония избрания представителей Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в правление Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на период 2025–2031 годов.

Как сообщает Trend, она прошла в рамках 62-го заседания правления ASOSAI, которое состоялось сегодня в Баку.

Согласно информации, представители Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов были избраны в правление INTOSAI большинством голосов членов ASOSAI.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!