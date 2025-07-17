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Представители Азиатской организации высших органов аудита избраны в правление INTOSAI

Политика Материалы 17 июля 2025 15:57 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония избрания представителей Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в правление Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на период 2025–2031 годов.

Как сообщает Trend, она прошла в рамках 62-го заседания правления ASOSAI, которое состоялось сегодня в Баку.

Согласно информации, представители Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов были избраны в правление INTOSAI большинством голосов членов ASOSAI.

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