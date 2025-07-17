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Новые тарифные пакеты для предпринимателей от Yelo Bank

Экономика Материалы 17 июля 2025 11:42 (UTC +04:00)
Новые тарифные пакеты для предпринимателей от Yelo Bank

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Yelo Bank представил новые тарифные пакеты для бизнеса, которые помогут малым и средним предпринимателям упростить работу и эффективнее управлять банковскими расходами.

Благодаря новым пакетам индивидуальные предприниматели и юридические лица могут пользоваться банковскими услугами на заранее определённых и выгодных условиях. Клиенты получают доступ к услугам, включённым в выбранный пакет, без дополнительных комиссий — в пределах установленного месячного лимита.

Что предлагают новые пакеты?

— Прогнозируемые и прозрачные расходы на банковское обслуживание;

— Возможность экономить для компаний с высокой операционной активностью;

— 4 варианта пакетов в зависимости от масштаба бизнеса и потребностей;

— Включены переводы, обналичивание, зарплатные проекты, POS-терминалы, кассовые операции и другие услуги;

— Удобное использование без скрытых комиссий.

Новые тарифные пакеты Yelo Bank делают управление бизнесом проще и удобнее. Выбирайте подходящий вариант, оптимизируйте процессы и эффективнее контролируйте бюджет! Подробнее: https://bit.ly/3Itj4Wd.

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