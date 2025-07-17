Новые тарифные пакеты для предпринимателей от Yelo Bank

Yelo Bank представил новые тарифные пакеты для бизнеса, которые помогут малым и средним предпринимателям упростить работу и эффективнее управлять банковскими расходами.



Благодаря новым пакетам индивидуальные предприниматели и юридические лица могут пользоваться банковскими услугами на заранее определённых и выгодных условиях. Клиенты получают доступ к услугам, включённым в выбранный пакет, без дополнительных комиссий — в пределах установленного месячного лимита.



Что предлагают новые пакеты?



— Прогнозируемые и прозрачные расходы на банковское обслуживание;

— Возможность экономить для компаний с высокой операционной активностью;

— 4 варианта пакетов в зависимости от масштаба бизнеса и потребностей;

— Включены переводы, обналичивание, зарплатные проекты, POS-терминалы, кассовые операции и другие услуги;

— Удобное использование без скрытых комиссий.



Новые тарифные пакеты Yelo Bank делают управление бизнесом проще и удобнее. Выбирайте подходящий вариант, оптимизируйте процессы и эффективнее контролируйте бюджет! Подробнее: https://bit.ly/3Itj4Wd.



Хотите узнать условия бизнес-кредитов? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!