Новые тарифные пакеты для предпринимателей от Yelo Bank

Yelo Bank представил новые тарифные пакеты для бизнеса, которые
помогут малым и средним предпринимателям упростить работу и
эффективнее управлять банковскими расходами.
Благодаря новым пакетам индивидуальные предприниматели и юридические лица могут пользоваться банковскими услугами на заранее определённых и выгодных условиях. Клиенты получают доступ к услугам, включённым в выбранный пакет, без дополнительных комиссий — в пределах установленного месячного лимита.
Что предлагают новые пакеты?
— Прогнозируемые и прозрачные расходы на банковское обслуживание;
— Возможность экономить для компаний с высокой операционной активностью;
— 4 варианта пакетов в зависимости от масштаба бизнеса и потребностей;
— Включены переводы, обналичивание, зарплатные проекты, POS-терминалы, кассовые операции и другие услуги;
— Удобное использование без скрытых комиссий.
Новые тарифные пакеты Yelo Bank делают управление бизнесом проще и удобнее. Выбирайте подходящий вариант, оптимизируйте процессы и эффективнее контролируйте бюджет! Подробнее: https://bit.ly/3Itj4Wd.
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