Пожар в Лачинском районе полностью локализован - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пожар в гористой местности в направлении села Хочаз Лачинского района Азербайджана полностью локализован.

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что в настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

"Пожар, произошедший в гористой местности в направлении села Хочаз, полностью взят под контроль",- сообщили в ведомстве.

Отметим, что вчера в Лачинском районе в направлении села Хочаз в гористой местности произошел пожар.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!