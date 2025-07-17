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Пожар в Лачинском районе полностью локализован - МЧС Азербайджана

Общество Материалы 17 июля 2025 11:43 (UTC +04:00)
Пожар в Лачинском районе полностью локализован - МЧС Азербайджана

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Пожар в гористой местности в направлении села Хочаз Лачинского района Азербайджана полностью локализован.

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что в настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

"Пожар, произошедший в гористой местности в направлении села Хочаз, полностью взят под контроль",- сообщили в ведомстве.

Отметим, что вчера в Лачинском районе в направлении села Хочаз в гористой местности произошел пожар.

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