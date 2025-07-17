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Пожар в торговом центре в Ираке унес жизни более 60 человек (ВИДЕО)

Арабские страны Материалы 17 июля 2025 13:25 (UTC +04:00)
Пожар в торговом центре в Ираке унес жизни более 60 человек (ВИДЕО)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Ираке число погибших в результате сильного пожара в здании торгового центра в городе Кут, расположенном к югу от Багдада, достигло 61 человека.

Об этом сообщило МВД Ирака, передает Trend.

Сообщается, что внутри торгового центра спасатели обнаружили обгоревшие тела 14 человек. Пожарным удалось спасти из здания 45 человек.

Глава администрации провинции Васит Мохаммад аль-Махаи заявил, что пожар начался в той части здания, где расположены гипермаркет и ресторан.

Для расследования инцидента создана следственная группа. Предварительные результаты расследования будут обнародованы в течение 48 часов.

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