Задержаны подозреваемые в поджоге в Лачинском районе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пресс-службы МВД и МЧС Азербайджана распространили совместное заявиление о пожаре в Лачине.

Как сообщает в четверг Trend, в результате расследования лесного пожара, произошедшего 16 июля в горной местности вокруг сел Хочаз и Моллалар Лачинского района, было установлено, что пожар был вызван неосторожным обращением с огнем.

Сообщается, что трое жителей села Сус Лачинского района развели костер в лесном массиве гористой местности, из-за чего огонь распространился на труднопроходимую площадь в 14 гектаров.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемые в поджоге задержаны полицейскими и привлечены к уголовной ответственности.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

В настоящее время Государственной противопожарной службой МЧС Азербайджана продолжается выполнение соответствующих мероприятий по тушению пожара на территории",- говористя в совместном заявлении ведомств.

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