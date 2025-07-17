В Баку проходит 62-е заседание правления Азиатской организации высших органов аудита (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 62-е заседание правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI).

Как сообщает в четверг Trend, мероприятие принимает Счетная палата Азербайджанской Республики.

Согласно информации, также запланировано проведение совместного заседания организаций ASOSAI и ARABOSAI (Арабская организация высших органов финансового контроля и аудита).

Ожидается участие руководителей и делегаций высших органов аудита в обоих мероприятиях.

На мероприятиях будут представлены и обсуждены актуальные темы в сфере государственного аудита, включая "Реакцию на изменение климата посредством аудита" и "Использование искусственного интеллекта (ИИ) в аудите".

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