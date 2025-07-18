Вместимость зрительских трибун Гран-при Азербайджана "Формулы-1" увеличена (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По сравнению с прошлым годом вместимость зрительских трибун Гран-при Азербайджана "Формулы-1" увеличена с 18 тысяч человек до 20 тысяч.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам менеджер строительного отдела Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Субхан Манафзаде в рамках медиа-тура по территории паддока Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2025.

Он отметил, что строительные работы, начатые 16 марта, продолжаются полным ходом и на данный момент завершено 80 процентов строительных работ на определенном участке.

По его словам, строительство трассы планируется начать в конце июля-начале августа.

"Этот показатель снизился с 12 недель до 6 недель по сравнению с предыдущими годами. Строительный процесс организован таким образом, чтобы не мешать движению транспорта и не нарушать условия для отдыха населения.

К строительным работам привлечены от 1500 до 1700 человек. Подрядчиками выступают местные азербайджанские компании. Для ускорения сборки и демонтажа трассы было обновлено 60 процентов систем",- сказал он.

Он подчеркнул, что в этом году на территории паддока были построены два новых здания.

Напомним что, Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways 2025 пройдет с 19 по 21 сентября.

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