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Скончался 25-летний азербайджанский певец (ВИДЕО)

Социум Материалы 18 июля 2025 12:52 (UTC +04:00)
Скончался 25-летний азербайджанский певец (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной болезни скончался 25-летний талантливый азербайджанский певец Гашам Джафаров, сообщает Trend Life.

Гашам Джафаров был участником музыкального шоу Səs Azərbaycan (Голос Азербайджана) - лицензионного аналога популярного проекта The Voice. Был в команде народной артистки Ройи Айхан. Родом из Сумгайыта, учился на финансиста, но в связи заболеванием пришлось приостановить учебу. C 2019 года страдал окологичкеским заболеванием.

Allah rəhmət eləsin

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