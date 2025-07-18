SOFAZ приобретает долю в солнечных электростанциях Enfinity Global в Италии

БАКУ /Trend/ – Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) заключил соглашение с ведущей компанией в области возобновляемой энергетики Enfinity Global о приобретении 49% доли в портфеле солнечных фотоэлектрических (PV) электростанций мощностью 402 МВт, расположенных в Италии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOFAZ.

"После завершения сделки Enfinity сохранит контрольный пакет акций и продолжит управление активами, используя свои лидирующие позиции на рынке возобновляемой энергетики Италии. Это инвестиционное решение соответствует стратегическим целям SOFAZ, обеспечивая стабильный и прогнозируемый доход, а также внося вклад в глобальный переход к устойчивой энергетике в соответствии с мандатом Фонда как долгосрочного инвестора", - говорится в сообщении Фонда.

В рамках соглашения Enfinity привлекает инвестиционных партнёров для поддержки своего портфеля в Италии, что позволит компании реинвестировать средства и ускорить реализацию проектов общей мощностью 2,6 ГВт в солнечной энергетике и 5,3 ГВт в хранении энергии, укрепляя её позиции крупнейшего независимого производителя электроэнергии в стране.

Как сообщается, инвестиционный портфель включает 14 солнечных электростанций, как действующих, так и находящихся в стадии строительства, расположенных в регионах Лацио и Эмилия-Романья. Производимая ими электроэнергия реализуется по долгосрочным договорам купли-продажи (PPA), что обеспечивает клиентам стабильные цены на электроэнергию и гарантирует устойчивые денежные потоки.

Ожидается, что данные объекты будут ежегодно производить около 685 ГВт∙ч чистой электроэнергии, что позволит сократить выбросы CO₂e примерно на 184 950 тонн в год — эквивалент годового потребления электроэнергии более чем 250 000 домохозяйств Италии.